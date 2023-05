Am Freitagnachmittag gegen 16.45 Uhr baute ein 46-Jähriger gleich mehrere Unfälle in der Kitzinger Siedlung. Anfänglich wollte der 46-Jährige ausparken und fuhr laut Polizeibericht mit seinem Fahrzeugheck rückwärtig gegen ein geparktes Fahrzeug. Hierbei entstanden an beiden Fahrzeugen Schäden. Der 46-Jährige fuhr anschließend wenige Meter weiter und versuchte vorwärts in eine Parklücke zu fahren. Dabei stieß er gegen einen Zaun, was dazu führte, dass die Frontstoßstange des Opels teilweise abgerissen wurde. Der Fahrer reparierte notdürftig seine Stoßstange und versuchte anschließend mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle zu flüchten. Bei einer anschließenden Kontrolle stellte eine Polizeistreife Atemalkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab über zwei Promille. Der 46-Jährige wurde im Anschluss zur Dienststelle zu einer Blutentnahme gebracht. Der Führerschein wurde sichergestellt.