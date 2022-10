Am frühen Freitagmorgen kontrollierten die Ordnungshüter in der Kaiserstraße in Kitzingen einen Kleintransporter, teilte die Polizei in ihrem Bericht mit. Hierbei stellten die Beamten beim Fahrer Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,08 Promille. Die Weiterfahrt war hiermit beendet und der Mann musste die Beamten zur Blutentnahme zur Dienststelle in Kitzingen begleiten. Nach Beendigung der Maßnahmen konnte er die Dienststelle verlassen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.