Nach dem ökumenischen Festgottesdienst am Morgen war am Nachmittag Schnelligkeit und Geschick gefragt beim Schubkarrentrennen im "Gassla" der Kirchstraße. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer versuchten sich mit dem Schubkarren auf dem Parcours, besonders die Kinder nahmen eifrig teil. Je nach Altersklasse mussten die Teilnehmenden zwischen einer und zwölf Kisten auf ihre Schubkarren packen und dann schnellstmöglich die Strecke absolvieren. Doch Hindernisse wie Wippen und Paletten machten manchem einen Strich durch die Rechnung und das Umkurven von Pylonen verhagelte teilweise die Zeiten. Die besten in sechs Altersklassen durften sich über Pokale freuen und es waren auch zahlreiche Sachpreise ausgelobt.