Neubürger sollen sich vom ersten Augenblick in Kitzingen wohlfühlen: Dieses Ziel verfolgen OB Stefan Güntner und die Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Deshalb haben sie sich ab diesem Frühjahr eine Neuerung ausgedacht. Statt eines Neubürgerempfangs wird es quartalsweise Neubürgertreffen geben, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Landratsamt, der folgende Informationen entnommen sind.

"Wir wollen mit unseren neuen Mitbürgern direkt ins Gespräch kommen", erklärt Stefan Güntner die Zielsetzung. Im Trausaal des Rathauses wird es deshalb am 3. April ab 18.30 Uhr um einen regen Austausch gehen. Als Willkommensgeschenk gibt es für alle Neubürger ein Gutscheinheft, in dem es beispielsweise einen freien Eintritt ins Aqua-Sole oder ins Fastnachtmuseum sowie eine Schnupperstunde in der Musikschule oder einen Schnupperausweis für Kinder in der Stadtbücherei gibt.

Berechtigt sind nicht nur diejenigen Bürger, die in diesem Jahr ihren Wohnsitz neu in Kitzingen angemeldet haben, sondern auch all diejenigen, die 2021 oder 2022 nach Kitzingen gezogen sind. Wegen Corona mussten die Empfänge in diesem Zeitraum abgesagt werden. Wer ein Gutscheinheft für Neubürger in Empfang nehmen möchte, kann sich dies in der Hauptverwaltung im Rathaus abholen.

Weitere Informationen unter Tel.: (09321) 201004 oder per E-Mail an veranstaltungen@stadt-kitzingen.de