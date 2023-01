Am Mittwochnachmittag fuhr ein 23-Jähriger mit einem Sattelzug auf der Otto-Hahn-Straße in Kitzingen. Wie die Polizei berichtet, konnte ein Zeuge beobachten, dass der Anhänger vom Zugfahrzeug hin und her schwankte und wies den Fahrer darauf hin. Dieser hielt sein Gefährt an und fuhr nach dem Lösen der Anhängerbremse weiter. Diese hatte er offensichtlich vergessen zu entriegeln.

Im Nachhinein stellte der Zeuge fest, dass aufgrund der Schwankungen des Hängers ein Schaden an einem geparkten Pkw entstand. Über das notierte Kennzeichen konnte der Fahrer jedoch schnell ermittelt werden. Es entstand ein Sachschaden von circa 1500 Euro, heißt es im Polizeibericht abschließend.