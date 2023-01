Kinder stärken - Kinder schützen - in Indonesien und weltweit. Unter diesem Motto der Sternsingeraktion 2023 wurden am Dreikönigstag die Sternsinger im Gottesdienst ausgesandt, den Pastoralreferent Hermann Menth gestaltete. Nach zwei Jahren Corona-Pause konnten jetzt wieder die Häuser besucht werden, um den Menschen dort den Segen Gottes für das neue Jahr zu bringen. Die Organisation lag in den Händen von Melina Krämer, Alina Henke und Anne Stöcklein. Vor allem die Mädchen und Jungen, die jetzt das erste Mal mitmachen konnten, waren mit Feuereifer bei der Sache. Die Aktion wurde mit einem gemeinsamen Essen im Pfarrheim Jakobushaus abgeschlossen.

Von: Hermann Menth (Pastoralreferent, Pastoraler Raum St. Benedikt, Großlangheim)