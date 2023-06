Ein 33-Jähriger lief am Sonntag kurz nach 1 Uhr vom Weinfest in Kitzingen in Richtung "Unterer Mainkai". Dabei beobachtete er, wie drei Personen unter der Konrad-Adenauer-Brücke Flaschen und Gläser auf den Boden warfen, berichtet die Polizei. Als er sie ansprach, kam es zwischen einem der Männer und dem 33-Jährigen zu einer Auseinandersetzung, in deren Folge der Unbekannte dem 33-Jährigen dreimal mit den Fäusten ins Gesicht schlug. Nachdem ein weiterer unbeteiligter Mann einschritt, entfernten sich der Schläger und seine zwei Begleiter. Der 33-Jährige begab sich mit leichten Verletzungen in ärztliche Behandlung.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: zwischen 20 und 25 Jahre alt, etwa 190 Zentimeter groß, bekleidet mit hellem T-Shirt und dunkler Jeans. Die Polizeiinspektion Kitzingen sucht Zeugen.

Hinweise: Tel.: (09321) 1410.