Das gab es noch nie – ein Musical an der Mädchenrealschule Volkach. Die Idee zu diesem Kooperationsprojekt zwischen der Fachschaft Musik, der Theatergruppe und der Fachschaft Textiles Gestalten entstand im Sommer 2022. Nach langer Recherche entschieden wir uns letztendlich für das Musical "Trexo SL11 – Der Superlehrer" von Matthias Heidweiler. Einerseits überzeugte die witzige Story alle und andererseits waren die Lieder mitreißend. Nicht nur wir waren von dem Musical begeistert, sondern auch die Juroren der 36. Bayerischen Realschul-Theatertage in Eichstätt, von denen wir die Einladung erhielten, das Musical im Mai im Alten Stadttheater aufführen. Bei der Premiere am 27. April kamen zuallererst SchülerInnen der 3. und 4. Klassen der Grundschule Volkach in den Genuss, der Aufführung zu lauschen.

Zur Handlung: Schauplatz ist ein Klassenzimmer. Da viele LehrerInnen mit Unterrichtsinhalten und den viel zu großen Klassen überfordert sind, beschließt die Schulleiterin Frau Allensbach, die Lehrerschaft durch einen Roboter, den Trexo SL11+, zu ersetzen. Die Computer-Nerds der Klasse jedoch manipulieren Trexo SL11+ und sorgen so für manch witzige aber auch brenzlige Situation.

Die Inszenierung der Mädchenrealschule Volkach bringt neben 18 Schauspielerinnen, 26 Chorsängerinnen, vier Solistinnen und zehn Instrumentalistinnen auf die Bühne. All unsere Schülerinnen, die an diesem tollen Projekt mitwirkten, haben ein großes Stück an Auftrittserfahrung, Teamfähigkeit und Selbstsicherheit dazu gewonnen und konnten das Publikum bei der Premiere voll überzeugen. Nun fiebern alle den weiteren Aufführungen und besonders dem Ausflug nach Eichstätt entgegen.

Von: Anna Hager-Nikolay (Lehrkraft, Mädchenrealschule Volkach)