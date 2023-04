Die Vhs Kitzingen organisiert in den nächsten Wochen einige Exkursionen. Die folgenden Informationen sind einer Pressemitteilung entnommen. "Frühlingserwachen am Wasser" heißt es am Sonntag, 16. April, um 10.30 Uhr in Markt Einersheim. Unter Leitung von Linda Schatz, Gästeführerin, entdecken die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Wasserschauspiel der Sinterterrassen - Kalktuff-Steine, die im Mühlengrund zu finden sind. Start der 90-minütigen Tour ist am Marktplatz.

Die Wahl der richtigen Wohnform für das Älterwerden ist eine spannende Herausforderung. Im Anschluss an den vhs-Vortrag im Januar 2023 gibt es nun die Gelegenheit, ein Wohnprojekt in Würzburg kennenzulernen: Am Freitag, 21. April, um 15 Uhr empfängt der Verein "Wohnen in Gemeinschaft – Jung und Alt" Menschen, die Interesse haben an alternativen Wohnformen, die über die normale Nachbarschaftshilfe hinausgehen. In Oberdürrbach leben 20 Personen in 13 Wohnungen. Mit dem Vorsitzenden Jürgen Klein sowie einigen Bewohnern werden die Gemeinschaftsräume besichtigt und man kann an den Erfahrungen der verschiedenen Projektphasen teilhaben. Anmeldeschluss für diese Veranstaltung ist der 12. April.

Der richtige Einsatz von optischen Hilfsmitteln

Aktion "Stunde der Gartenvögel" - in Kooperation mit dem Landesbund für Vogel- und Naturschutz, Kitzingen wird am Samstag, 13. Mai, 14.30 bis 18 Uhr vogelkundliches Basiswissen zu Technik, Bestimmung und Beobachtung vermittelt und anschließend die Vogelvielfalt im Wiesentheider Schlosspark erkundet. Im theoretischen Teil geht es um den richtigen Einsatz von optischen Hilfsmitteln wie Fernglas oder Spektiv, um Bestimmungs-Apps, Literatur und die Unterscheidung verschiedener Vogelstimmen und anschließend und fachkundiger Anleitung geübt.

Eine Anmeldung bei der vhs Kitzingen unter 09321 92994545 oder www.vhs.kitzingen.info ist erforderlich.