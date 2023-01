Wie die Polizei berichtete, wurde in der Nacht zum Montag gegen 3.55 Uhr eine 22-jährige Autofahrerin auf dem Gelände des Autohofs in Geiselwind einer Kontrolle unterzogen. Diese war nicht im Besitz eines Führerscheins und gab an, "Fahrübungen" auf der Parkfläche durchzuführen. Zudem wurde deutlicher Alkoholgeruch bei der 22-Jährigen festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab 0,68 Promille. Die junge Frau erwartet nun eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, sowie wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss. Zudem wurde auch gegen den 31-jährigen Halter des Fahrzeugs, der sich mit im Auto befand, Anzeige erstattet, da er der Fahrerin das Fahren gestattet hatte.