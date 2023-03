Die Vorsitzende Silvia Gernet war zufrieden: "Zwar war unser Programm noch nicht so intensiv wie die Jahre vor der Pandemie, aber es wird", beschrieb sie das abgelaufene Jahr im Segnitzer Gesangverein. Die Sängerinnen und Sänger konnten wieder einige Auftritte durchführen und beim Mainfest und Schoppennachmittag kam die Geselligkeit nicht zu kurz. Auch Kassier Willi Zink freute sich darüber, konnte er doch ein gesundes Plus in der Kasse vermelden. Ganz besonders dankbar zeigte er sich über die hohe Summe an Spenden. Ein einzelner Spender hatte einen durchaus hohen Betrag gegeben, sodass die Spenden insgesamt sogar die Summe der Mitgliedsbeiträge überstiegen.

Neue Lieder einstudiert

Chorleiterin Annelies Gaar berichtete, dass die Proben im letzten Jahr Ende April so richtig wieder gestartet waren. Neue Lieder wurden einstudiert und alte wieder aufgefrischt. Ein großer Verlust, menschlich und musikalisch, sei der Tod von Walter Frank gewesen, der im Dezember gestorben war. Sie wünschte den Sängerinnen und Sängern, "dass gemeinsames Singen weiter guttut und Freude macht".

Zu spüren war das am Mittwoch, als dann die Notenmappen aufgeschlagen wurden: "I have a dream" und "Thank you fort the music" von Abba klangen durch die Gaststube. Gar nicht so einfach, die englischen Texte, gerade für die Generation, die nicht selbstverständlich mit Englisch aufgewachsen ist. Aber das fleißige Üben in den wöchentlichen Chorproben hat sich gelohnt und so wird man als Zuhörer tatsächlich dankbar für die Musik, die da ertönt. 57 Mitglieder zählt der Verein derzeit, davon sind 30 aktiv im Chor. Besonders erfreulich: drei Neueintritte, darunter zwei junge Frauen, die dem Chor künftig ihre Stimme schenken. Im nächsten Jahr darf der Gesangverein sein 150. Jubiläum feiern, kündigte die Chorleiterin an.

Seit 60 Jahren im Verein

Natürlich durften bei der Versammlung auch die Ehrungen nicht fehlen: Schriftführerin Gisela Mark ist seit 25 Jahren aktive Sängerin und erhielt die silberne Ehrennadel des Fränkischen Sängerbundes. Seit 60 Jahren im Verein ist Irmgard Wüffert. Die Seniorin hat bis 2016 im Alt gesungen und war insgesamt 20 Jahre Beisitzerin im Ausschuss. Für ihr Engagement erhielt sie Blumen und die Ehrenurkunde des Vereins. Ebenfalls seit 60 Jahren ist Richard Wirsing dabei. Er singt nach wie vor im Tenor, in der Vergangenheit war er viele Jahre Vorsitzender und stellvertretender Vorsitzender. Er wurde mit je einer goldenen Ehrennadel des Fränkischen und des Deutschen Sängerbundes ausgezeichnet.

Beendet wurde die Versammlung mit dem gesungenen Abendsegen von Engelbert Humperdinck. Ein Klassiker mit besonderer Bedeutung, den Notensatz dafür hat nämlich einst Irmgard Wüffert gespendet.