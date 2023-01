Die Jagd, das Angeln, das Wandern im Steigerwald, die Schützen, das Singen, Gedichte auswendig lernen und die große Familie halten Karl Reinlein fit und aktiv. So konnte er am Montag im Kreise von 59 Familienmitgliedern seinen 95. Geburtstag in Dettelbach feiern. Neben seiner Frau und den fünf Kindern haben noch zwölf Enkel und 23 Urenkel gratuliert. Ebenso waren zahlreichen Mitglieder des Schützenvereins mit ihrem ersten Schützenmeister Siegfried Weinig und weitere Nachbarn, Freunde und Bekannte gekommen. Als besonderer Gast war Bürgermeister Matthias Bielek gekommen.

Der Jubilar ist Mitglied der Dettelbacher Schützengesellschaft seit deren Wiederbegründung im Jahr 1958. Ebenso war er jahrelang aktiv bei den Muskatzinensängern. Heute noch erhebt er gerne mit klarer Stimme seine Gesangsstimme zur Unterhaltung bei verschiedensten Anlässen.

Geboren wurde Reinlein am 3. Januar 1928 in Geiselwind, wo er später auch seine Frau kennen lernte. In Kitzingen besuchte er die Oberschule und machte sein Abitur. Im Zweiten Weltkrieg war er Luftwaffenhelfer und kam in Kriegsgefangenschaft, aus der im August 1945 frei kam.

Beruflich führte ihn sein Weg zur Raiffeisenbank als Bankkaufmann und auch Geschäftsführer in Geiselwind, später bei der Raiffeisenbank Dettelbach, wo er ebenfalls in der Geschäftsleitung bis zu seinem Ruhestand 1986 tätig war. Mit seiner fröhlichen Art ist er gerade bei den Schützen immer willkommen. In einem Gedicht "Das große Glück, klein zu sein" äußert er den Wunsch, vielleicht doch noch die 100 zu erreichen.