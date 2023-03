In der Schrannenstraße in Kitzingen wurde am Donnerstag ein 40-jähriger E-Scooter-Fahrer von der Polizei kontrolliert. Dabei zeigte sich, dass der Mann keinen gültigen Versicherungsnachweis für das Gefährt vorweisen konnte und auch noch nach Alkohol roch. Laut Polizeibericht erbrachte ein Alkoholtest einen Wert von 1,5 Promille, weshalb der Mann die Polizisten zur Dienststelle in Kitzingen begleiten musste. Dort erfolgte eine Blutentnahme. Gegen den 40-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr sowie des Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.