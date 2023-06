Am frühen Morgen des Pfingstmontages machten sich sieben Ministranten im Alter zwischen 14 und 24 Jahren zusammen mit Pfarrvikar Nicolas Kehl und Pastoralreferent Martin Drzizga auf den Weg zu einer Pilgerfahrt in die Ewige Stadt. Bevor die Fahrt begann, stellte sich die Gruppe unter den Segen Gottes und feierte zusammen in der Kirche St. Johannes am Kreuzaltar die Heilige Messe.

Nach der zwölfstündigen Fahrt über die Alpen stand ein abwechslungsreiches Programm bevor.

Die Gruppe bildete sich sowohl religiös als auch kulturell, historisch und natürlich auch kulinarisch weiter. Die antiken Stätten wie Forum Romanum, Kolosseum und Circus Maximus wurden ebenso besichtigt wie die wichtigsten kirchlichen Orte. Höhepunkt war der Besuch des Vatikans mit einer exklusiven Führung durch die Räume des Dikasteriums für die Glaubenslehre durch Dr. Manfred Bauer, das Erklimmen der Kuppel der Peterskirche und die Audienz bei Papst Franziskus. Die tägliche Feier der Heiligen Messe fand für die Gruppe an verschiedenen Orten statt, wie zum Beispiel an der Katakombe der heiligen. Agnes und im Petersdom.

Neben dem offiziellen Programm blieb auch genügend Zeit für die Jugendlichen die Stadt auf eigene Faust zu erkunden und das ein oder andere Souvenir zu kaufen.

Angefüllt mit vielen Eindrücken und erfüllt von einer geistlichen Pilgerfahrt an die heiligen Stätten des Christentums kehrten die Pilger am Samstagmorgen nach Kitzingen zurück.

Von: Nicolas Kehl (Pfarrvikar, Kitzingen)