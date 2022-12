In der Zeit vom 29. Oktober bis 11. Dezember, kam es in der Birklinger Straße in Iphofen zu mehreren Sachbeschädigungen.

Wie die Polizei in ihrem Bericht mitteilt, besprühte ein bislang unbekannter Täter eine Bahn der Minigolfanlage mit Bauschaum. Weiterhin wurde an der Türe des Kassengebäudes sowie an zwei dazugehörenden Fenstern Sekundenkleber angebracht. An den Fenstern bohrte der Täter zusätzlich Löcher in den Rahmen, durch die er Bauschaum ins Gebäudeinnere sprühte. Es entstand ein Sachschaden von circa 5000 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.