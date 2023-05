"Das ist eine Hollerei", sagte der Vorsitzende und Chorleiter des Männergesangvereins 1925 Michelfeld, Richard Haack, am Samstagabend bei den traditionellen Ehrungen anlässlich des Liederabends. Hollerei – weil gleich fünf Sänger aus der Familie Holler für langjähriges Singen im Chor ausgezeichnet wurden.

Das war aber nicht die einzige Besonderheit der Ehrungen, denn vier dieser Hollers und noch weitere drei Michelfelder wurden für zehn Jahre Singen ausgezeichnet. Eine Tatsache, die auch die Vorsitzende der Sängergruppe Kitzingen, Elke Kuhn, begeisterte. Denn üblicherweise ehre sie bei solchen Abenden bei Männergesangvereinen 50, 40 oder 25-jähriges Chorsingen. Ganz selten sei da eine zehnjährige Teilnahme dabei. Für Kuhn also eine Premiere, wie sie sagte und weiter: "Das ist etwas ganz besonderes, so viele junge Männer im Männerchor – besser geht’s nicht".

Das, was da vor zehn Jahren mit dem Eintritt dieser sieben jungen Männer begann, war eine totale Verjüngung des Vereins, deren Vorbilder wohl die Väter und Großväter als Sänger waren, vermutete Haack. Zwischenzeitlich habe sich die Anzahl der jungen Männer im Chor gar verdoppelt, was Haack zum Ausspruch: "Unser Chor lebt – er lebt gewaltig", und das Publikum zu großem Applaus hinreißen ließ.

Drei Chöre am Start

Dieses Publikum bestand weitgehend aus Fachleuten, denn im Festsaal der Alten Schule in Michelfeld hatten sich gleich drei Chöre versammelt. Neben den Gastgebern aus Michelfeld waren dies der Gesangverein 1910 Kleinlangheim unter Leitung von Talia von Bezold und der Singverein 1859 Rüdenhausen unter Leitung von Edgar Sauer. Ein Höhepunkt des Abends war der Auftritt der in Wiesenbronn untergekommenen Ukrainerin Nelli Zaitseva. Die professionelle Pianistin begleitete unter anderem den gastgebenden Chor.

Dass sich im Laufe der Jahre auch das Repertoire der Gesangvereine an jüngere Sängerinnen und Sänger angepasst hat, zeigt ein Blick in das Programmheft des Abends. Da stehen neben Robert Schumann auch ein Peter Maffay, ein Dieter Bohlen, die Dorfrocker oder ein Paul Simon als Komponisten, aber auch ein Song wie "My way".

Pandemie-Pause seit 2018

Den letzten großen Liederabend feierten die Michelfelder im Jahr 2018. Das war auch der erste offizielle Termin für die damals gerade gewählten Vorsitzende der Sängergruppe Kitzingen, Elke Kuhn. Ein geplanter Sängerabend 2020 wurde wegen der aufkommenden Pandemie verboten, so dass eine Pause bis 2023 folgte.

Mit der Ehrennadel und einer Urkunde für 25 Jahre Singen im Chor wurde Bernhard Holler ausgezeichnet. Zehn Jahre im Chor sind Dominik Burggraf, Fabian, Florian, Sebastian und Thorsten Holler, Michael Kraft und Moritz Unser.