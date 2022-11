Hans Karl Schmidt beging im Marktstefter Stadtteil Michelfeld sein 90. Wiegenfest. Der Jubilar wurde am 22. November 1932 in Michelfeld geboren, wo die Eltern einen Kolonialwarenladen betrieben. Hier besuchte er die Dorfschule, im Winter auch mit dem Schlitten und der darauf festgeschnallten Büchertasche. Nach der 4. Klasse wechselte er an die Oberrealschule in Kitzingen, deren Zerstörung in seine Schulzeit fiel.

Mit dem Schulabschluss begann er eine Kaufmannslehre in Würzburg, wo er bis 1985 arbeitete. Bereits 1954 lernte er beim Faschingsball des Sportvereins TV 73 auf der Frankenwarte seine Ehefrau Mathilde aus Würzburg kennen, die dem Verein als Leichtathletin angehörte. Vier Jahre später wurde Hochzeit gefeiert. Aus der Ehe gingen vier Kinder hervor, die dem Jubilar zusammen mit acht Enkeln und fünf Urenkeln gratulierten.

In der Freizeit betreute er zusammen mit der Ehefrau den weitläufigen Garten, sammelte Briefmarken und ging zum Angeln. Heute stehen die Lektüre der Tageszeitung und das Lösen von Kreuzworträtseln im Mittelpunkt des Tagesablaufs.

Die Feier zum runden Geburtstag erfolgt im kleinen familiären Kreis. Besondere Freude bereitete dem Jubilar der Geburtstagsbesuch von zweiter Bürgermeisterin Manuela Wagner.