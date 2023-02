Nach dem großen Erfolg des Johannes Oerding-Konzerts im vergangenen Jahr will Kitzingen in diesem Sommer gleich mit drei großen Konzerten auf dem Stadtbalkon punkten – und zwar von Künstlern, die sonst meist nur in Großstädten spielen.

Haindling-Sommertour ist abgesagt: Geplantes Konzert in Kitzingen findet nicht statt

An der Anzahl, die Ende vergangenen Jahres im Kulturausschuss des Kitzinger Stadtrates verkündet wurde, hat sich nichts geändert. Bei den Künstlern dagegen schon, denn das am 9. Juni geplante Konzert der bayerischen Kultband Haindling findet nicht statt. Frontmann Hans-Jürgen Buchner muss sich mehreren Operationen unterziehen, teilte die Band Anfang Februar mit. Die gesamte Sommertour musste abgesagt werden. Bereits gekaufte Karten können zurückgegeben werden.

Dafür können sich die Kitzinger auf einen anderen Hochkaräter der Musikszene freuen: Michael Patrick Kelly wird am 16. Juni am Stadtbalkon spielen. Der irisch-amerikanische Künstler macht im Rahmen seiner "B.O.A.T.S"-Tour in Kitzingen Station - mit Hits wie "Beautiful Madness", "Throwback" und "Blurry Eyes", die international mit Gold und Platin ausgezeichnet wurden.

Auf dem ehemaligen Gartenschaugelände in Kitzingen treten in diesem Sommer außerdem Solokünstler Jan Delay (10. Juni) und Wincent Weiss (17. Juni) auf. Karten für die Konzerte gibt es bei eventim.de.