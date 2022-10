Der Mann – eigentlich kein so kompliziertes Thema. Er ist recht einfach gestrickt, klar und zielgerichtet orientiert und daher problemlos zufrieden zu stellen – so möchte man meinen. Was Michael Fitz alles in Wort und Musik dazu einfällt, präsentiert der Liedermacher, Gitarrist und Schauspieler in seinem neuesten Programm „Da Mo“ am Donnerstag, 11. November, um 20 Uhr im Schafstall in Wiesentheid, heißt es in der Ankündigung des Veranstalters KulturGezeiten GbR. Karten gibt es online unter www.kulturgezeiten.net oder unter Tel.: (09325) 9796200 sowie Tel.: (09383) 902939.