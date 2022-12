Das Papiertheater Kitzingen präsentiert das Theaterstück "Micha Kuchenschreck und die Lebkuchenteenies". Das Stück in acht Akten ist geschrieben und gestaltet von Gabriele Brunsch und dauert 45 Minuten. Es ist geeignet für Kinder ab sechs Jahren, wie es in der Einladung des Papiertheaters heißt. Das Stück spielt mitten in Kitzingen, viele bekannte Orte dienen als Hintergrund für diese spannende Weihnachtsgeschichte, verspricht die Ankündigung. Der Bäckerjunge Michael Wunder hat viel zu viel Arbeit vor Weihnachten. Er muss Lebkuchen backen, feine, leckere Lebkuchen. Aber nicht diese einfachen runden Dinger, sondern Lebkuchenpärchen, die er auch noch bunt bemalen muss. Immer: Ein Junge, ein Mädchen, ein Junge, ein Mädchen. Es ist der 22. Dezember, die Nacht der Wintersonnwende, und noch dazu ist Vollmond. Als Jule, seine heimliche Liebe, ihn plötzlich anruft, beginnt sich alles um ihn herum zu drehen. Ein wundersames Ereignis nach dem anderen entwickelt sich und die Zuschauer können nur darüber staunen, was es in so einer besonderen Nacht alles gibt. Termine: Samstag, 17., Sonntag, 18., Dienstag, 20. und Donnerstag, 22. Dezember jeweils um 17 Uhr. Reservierung unter Tel.: (09332 8692, E-Mail: gabriele.brunsch@t-online.de oder unter www.papiertheater-kitzingen.de