Metzger Hans Keiner aus Dettelbach feierte am Mittwoch seinen 90. Geburtstag.

Geboren wurde er am 8. Februar 1933 in Lutschitz/Sudetenland geboren, wo der Vater bei der Reichsbahn als Bahnhofsvorsteher beschäftigt war und zusammen mit der Ehefrau eine kleine Landwirtschaft betrieb. Hans Keiner besuchte die Volks- und Oberschule in Weißkirchen. Sein älterer Bruder wurde zur Wehrmacht eingezogen. Nachdem die Russen in das Sudetenland einmarschiert waren, wurde die Familie 1946 ausgesiedelt und kam zunächst nach Niederbayern auf einen großen Bauernhof.

Täglich musste Hans Keiner drei Kilometer in die Schule laufen. 1947 fand er eine Lehrstelle als Metzger und wurde unter 20 Mitbewerbern genommen. Nach dem Unfalltod des Vaters führte der Weg nach Unterfranken, wo Hans Keiner seine Lehre abschloss. Schließlich kam er als Metzgergeselle nach Frankfurt/Main und Offenbach, wo er in der Fleischerschule mehrere Fachkurse für Feinkost und Partyservice belegte.

Auf einem Metzgerball in Würzburg lernte er seine spätere Ehefrau Edith kennen, die er 1957 heiratete. Das Paar hat vier Kinder, Edith Keiner starb 2017. Sohn Helmut erlernte ebenfalls das Metzgerhandwerk und führt heute den Betrieb weiter, den schon Vater Hans von den Schwiegereltern übernommen und mit einem Nachbarhaus vergrößert hatte. Nach der Meisterprüfung des Sohnes übergab Hans Keiner zwar 1990 das Geschäft in jüngere Hände, arbeitete aber weiter im Unternehmen mit.

In seiner Freizeit ist er in der Schützengesellschaft aktiv, wo er dreimal die Schützenkönigswürde errang und mehrfach Vereinsmeister wurde. Neben Bürgermeister Matthias Bielek gratulierten zahlreiche Freunde und Bekannte sowie vier Enkel und vier Urenkel. Hans Keiner feierte seinen hohen Geburtstag zudem mit einem Gottesdienst in der Wallfahrtskirche.