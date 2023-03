Die Dorferneuerung, die das Gesicht des Marktes Großlangheim geprägt hat, könnte eine Art Fortsetzung finden. In der Ratssitzung am Dienstagabend im Rathaussaal berichtete Inge Thomaier aus dem Arbeitskreis "Langa", dass aus einem Schreiben des Landratsamtes hervorgeht, dass eine Weiterentwicklung des Dorfes unter der Überschrift "Mein Dorf hat Zukunft" möglich werde.

Teilnahmeberechtigt an diesem Programm seien Gemeinden mit dörflichem Charakter, "dahinter steht auch der Gedanke, dass es nach der Dorferneuerung auf der Grundlage von Handlungsvorschlägen und ehrenamtlichem Einsatz weiter geht". Dabei gehe es auch um das Erscheinungsbild und die Unverwechselbarkeit von Dorf und Landschaft und die Sicherung von ökologischen Ressourcen. Die Umsetzung von Ideen müsse nicht sofort erfolgen und die Beratung liege in den Händen von Fachstellen.

"Man hält Großlangheim für geeignet"

Als Schwerpunkte des Schreibens führte Inge Thomaier Entwicklungskonzepte, wirtschaftliche Initiativen, ehrenamtliches Engagement und Vereinsleben, Baugestaltung und –entwicklung, Gestaltung von Straßen und Plätzen und historische Bausubstanz, Grüngestaltung und –entwicklung, Gestaltung von öffentlichen Plätzen und Gewässern, sowie Einrichtungen für Freizeit und Erholung und Erhalt kulturhistorischer Stätten an. "Man hält Großlangheim für geeignet, da schon viel getan wurde und zur Beratung würden Fachstellen des Landratsamtes einbezogen". Falls die Gemeinde Interesse habe, werde es einen Vortrag bis zum 1. Juni geben und bei einem positiven Entscheid müssten Arbeitsgruppen gebildet werden. Sollte der Wettbewerb auf Kreisebene gewonnen werden, gehe es auf Bezirksebene weiter.

Bei der Diskussion in der Ratsrunde schälte sich heraus, dass es auch darum gehe, Ziele zu setzen, in welcher Richtung sich das Dorf entwickeln soll, was in den Arbeitsgruppen erarbeitet werden könnte. Bürgermeister Peter Sterk hielt es für wichtig, dass die Arbeitsgruppen von Fachleuten betreut werden. Frank Schwitalla fragte nach, ob die Konzentration auf einige Punkte hilfreich sei. Inge Thomaier hielt ein "umfassendes Konzept" für besser, sie verwies auch darauf, dass es nicht Sache des Arbeitskreises sei, das zu entwerfen, "das müssen mehrere Arbeitsgruppen machen".

Feuerwehr, Kläranlage, Photovoltaik

Die Auktor Ingenieur GmbH hat eine Angebotswertung für das Baugrundgutachten mit geotechnischem Bericht für das Baugebiet "Am Kalkofen" und die Erweiterung des Gewerbegebiets "Hörblacher Straße" vorgelegt. Das wirtschaftlichste Angebot gab die Firma "Genesis Umwelt Consult GmbH" ab, es wurde einstimmig angenommen.

Viele weitere Punkte gab der Bürgermeister bekannt. So werden für die Feuerwehr neue Druckschläuche angeschafft und die Wärmebildkamera der Wehr repariert. Im Haus für Kinder wird derzeit Hand an die letzten Arbeiten für verschiedene Gewerke gelegt "und die Taktung für den Außenbereich wurde in die Wege geleitet, damit auch der fertig wird". Ebenfalls derzeit auf dem Programm stehen die restlichen Arbeiten für den Umbau der Kläranlage als Anlaufstation für den Abwasserkanal zur Kitzinger Kläranlage, "dabei werden auch die entsprechenden Armaturen installiert".

Ab April oder Mai werden Mitarbeitende des Ingenieurbüros Schulze/Röder unterwegs sein, um Gebäude und Geschossflächen aufzunehmen, kündigte der Bürgermeister an. Eine Gegenstimme gab es zur siebten Änderung des Flächennutzungsplans des Marktes Schwarzach wegen der Photovoltaikanlage "Düllstadt II", Großlangheimer Belange sind nicht berührt.