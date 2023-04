Josef Ernst, mehrfacher Anglerkönig in Dettelbach und Kitzingen, wurde am Ostersonntag 85 Jahre alt. Der Jubilar ist engagiertes Mitglied im Dettelbacher Angelsportverein und hatte hier schon verschiedene Aufgaben im Vorstand.

Weiterhin ist er noch Mitglied im Sportverein und im Obst- und Gartenbauverein. Seine besondere Liebe galt dem Kegeln. Bei seinem langjährigen Arbeitgeber, der Rhein-Main- Donau AG beziehungsweise der Regierung von Unterfranken, gründete er 1956 die Betriebssportgemeinschaft.

Dettelbachs Zweiter Bürgermeister Herbert Holzapfel gratulierte ihm zum Jubeltag mit einem Präsent der Stadt. Holzapfel freute sich über die gute Gesundheit des Jubilars und seine vielen Aktivitäten für die Erhaltung der Natur am Main.

Josef Ernst wurde am 9. April 1938 in Himmelstadt im Landkreis Main-Spessart geboren. Bei der Rhein-Main-Donau AG absolvierte er seine Berufsausbildung als technischer Zeichner. 1956 wechselte Ernst nach Dettelbach, wo er wesentlich an der Planung und Erstellung der Staustufe beteiligt war. Im Laufe seines Berufslebens machte er zahlreiche Weiterbildungen. 1993 übernahm er bis zu seinem Ruhestand im Jahr 1998 die Leitung der technischen Abteilung bei der Regierung von Unterfranken.

1959 heiratete er Inge Stöcklein, mit der er drei Kinder hatte. Dazu kommen sechs Enkel und zwei Urenkel. Seine Ehefrau starb vor elf Jahren bei einem tragischen Autounfall. Seit acht Jahren hat er eine Lebensgefährtin. Der Jubilar ist viel in der freien Natur unterwegs und fühlt sich im Familienkreis sehr wohl.