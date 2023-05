Motorradfahrerin erleidet bei Unfall mehrere Knochenbrüche

Am Freitagabend ereignete sich auf der B 22 zwischen Kitzingen und Hörblach ein schwerer Unfall. Hierbei fuhr eine 17-Jährige mit ihrem Motorrad auf der Straße von Kitzingen in Richtung Schwarzach. Ihr kam ein 33-jähriger Ford-Fahrer entgegen. Auf Höhe der Autobahnauffahrt wollte der Autofahrer nach links abbiegen. Er übersah die Motorradfahrerin und stieß mit ihr zusammen. Sie stürzte, zog sich mehrere Knochenbrüche zu und wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Schaden: 2500 Euro. Die Unfallörtlichkeit war zeitweise gesperrt. Ein Feuerwehrmann wurde durch einen vorbeifahrenden Geländewagenfahrer beleidigt. Gegen den Fahrer wird ermittelt.

Autofahrerin fährt Mechaniker in der Kfz-Werkstatt an

Am Freitagmittag kam eine Kundin wegen eines defekten Scheinwerfers in eine Autowerkstatt in Wiesentheid. Vor ihrem Auto stand ein Angestellter der Kfz-Werkstatt. Sie ließ den Wagen an und der Wagen, in dem noch der erste Gang eingelegt war, sprang nach vorn und quetschte den Angestellten ein. Er kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus..

Auf Parkplatz Auto angefahren und geflüchtet

Am Samstag parkte eine 52-jährige Skoda-Fahrerin zwischen 14 und 14.30 Uhr in Kitzingen, August-Gauer-Straße, auf dem Parkplatz eines Baumarktes. Während des Einkaufs wurde der Skoda an der rechten Front angefahren. Schaden: mindestens 1500 Euro. Laut Polizei könnte das Verursacherfahrzeug ein Auto mit einem kleinen silberfarbenen Anhänger sein, das zur Unfallzeit neben dem Skoda parkte.

Unfallflucht: Fahrzeug beschädigt und weitergefahren

Am Freitag parkte zwischen 15 und 18 Uhr eine 36-jährige VW-Golf-Fahrerin in Wiesentheid, Hans-Zander-Weg. Ein anderes Fahrzeug touchierte großflächig die rechte Fahrzeugseite des VW. Der Fahrer beging Unfallflucht. Schaden: mindestens 5000 Euro.

Falsche Autobahn-Zufahrt genommen und Unfall verursacht

Am Samstag früh wollte ein 36-jähriger Lkw-Fahrer von der B 286 bei Rüdenhausen auf die Autobahn A 3 auffahren. Aufgrund einer geänderten Fahrbahnführung in der Baustelle fuhr der Lkw-Fahrer fälschlicherweise auf die Abfahrtsspur der A 3. Als er dies bemerkte, fuhr er rückwärts und rammte die Fahrzeugfront eines hinter ihm stehenden Mercedes. Schaden: rund 5000 Euro.

Beim Einkauf Geldbeutel aus Handtasche gestohlen

Am Samstag kaufte eine 56-jährige Frau in einem Kitzinger Supermarkt in der Marktbreiter Straße ein. Gegen 14 Uhr deponierte sie ihre Handtasche in ihrem Einkaufswagen. Während des Einkaufs wurde der Geldbeutel aus der Handtasche gestohlen.

Autofenster an geparktem Toyota beschädigt

Am Samstag parkte ein 48-Jähriger seinen Toyota in Wiesentheid, Korbacherstraße, auf dem Parkplatz eines örtlichen Supermarktes. Zwischen 11.30 und 20.30 Uhr wurde das Beifahrerfenster beschädigt. Schaden: 500 Euro.

Verkehrsschild angefahren und geflüchtet

Am Freitagvormittag konnte ein Zeuge beobachten, wie ein Autofahrer mit seinem Ford am St.-Vinzenz-Platz in Kitzingen beim Zurückfahren gegen ein Verkehrsschild stieß und es dadurch verbog. Schaden: 100 Euro. Der Fahrer beging Unfallflucht. Mit Hilfe des Zeugen konnte er ermittelt werden.

Steigung zu hoch: Fahrradfahrerin wird langsamer und stürzt

Am Freitagmittag ereignete sich ein Unfall mit einer Verletzten in Volkach. Eine 62-jährige Radfahrerin fuhr auf dem Radweg in der Georg-Berz-Straße. Wegen der Steigung wurde sie immer langsamer, stürzte und verletzte sich schwer. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht.

Auffahrunfall beim Abbiegen: ein Schwerverletzter

Am Freitagnachmittag ereignete sich ein schwerer Unfall mit einem Verletzten auf der Staatsstraße 2420 zwischen Iphofen und Rödelsee. Hierbei befuhr ein 45-jähriger Mann mit seinem Fiat Punto die Straße von Iphofen kommend in Richtung Rödelsee. Ungefähr auf der Hälfte der Strecke wollte der Fiat-Fahrer nach links auf einen Flurweg abbiegen. Das erkannte ein dahinter fahrender Autofahrer offenbar zu spät und fuhr mit seinem Daimler Sprinter auf. Durch den Aufprall wurde der Fiat-Fahrer schwer verletzt. Er musste ins Krankenhaus. Der Sprinter-Fahrer blieb unverletzt. Der Gesamtschaden: 6500 Euro. Die Staatsstraße war während der Unfallaufnahme gesperrt.

13-Jähriger stürzt mit Fahrrad und zieht sich Platzwunde zu

Am Freitagnachmittag fuhr ein 13-jähriger Junge mit seinem Mountainbike auf dem Schotterweg im Sickershäuser Weg in Mainbernheim. Der Junge rutschte mit seinem Fahrrad weg, stürzte und zog sich eine Platzwunde zu. Er kam ins Krankenhaus.

Kleinkraftrad ohne Versicherungsschutz gefahren

In der Nacht auf Samstag wurde ein 50-jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem Kleinkraftrad in der Mainstockheimer Straße in Kitzingen kontrolliert. Er hatte keinen gültigen Versicherungsschutz und erhielt eine Anzeige.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kitzingen unter der Telefonnummer 09321/141-0 entgegen.