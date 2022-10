2019 wurde zuletzt um die Main-Post-Pokale geschwommen. Jetzt war es endlich wieder soweit. Zum Abschluss des traditionellen Dreikampfes der TG Kitzingen wurden im Kitzinger Hallenbad die Main-Post-Pokale mit 25m Sprints ausgeschwommen. Der jeweilige Sieger durfte immer die nächste Schwimmart bestimmen, der Letzte schied aus. In der männlichen Jugend konnte sich Ferdinand Eitel von der TG Kitzingen mit vier Sprintsiegen klar durchsetzen und auch bei den Damen blieb der Pokal in Kitzingen. Hier hatte Julia Gabriel ebenfalls viermal die Finger als Erste am Beckenrand. Die Pokale in der weiblichen Jugend und bei den Herren gingen an Ronja Brehm und Simon Fröhlich vom TV Marktheidenfeld. Bei dem am Vormittag ausgeschwommenen Dreikampf (Rücken, Brust und Freistil) gab es für die gastgebende TG Kitzingen Siege durch Leonie Worschech (Jahrgang 2011) und Julia Gabriel (2007). Silber gewannen Mia Bock (2013), Laura Dillmann (2012) und Ferdinand Eitel (2009).

Von: Chris Wiegand (Schwimmabteilung, Turngemeinde Kitzingen)