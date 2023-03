Für eine kurze Sitzung traf sich der Nordheimer Gemeinderat im Rathaussaal. Hauptpunkt auf der Agenda war die Änderung des Flächennutzungsplans für den Geltungsbereich des Wohnmobilstellplatzes am Altmain. Im Zuge dessen wurde das Abwägungsdokument mit den verschiedenen Stellungnahmen der einzelnen Behörden durch die Röschert Ingenieure GmbH präsentiert. Hierbei wurden folgende Punkte angemerkt.

Das Gebiet des Wohnmobilstellplatzes liegt auf einem alten Bauschuttgelände. Für die Erweiterung ist jedoch kein Bodeneingriff erforderlich, darum gibt es seitens der Behörden keine Bedenken. Zudem befindet sich das Areal im Hochwassergebiet des Mains. Laut Röschert Ingenieure GmbH stellt das kein Problem dar, da es sich um eine nicht dauerhaft versiegelte und genutzte Fläche handelt. Jetzt gilt es, die finale Entscheidung des Landratsamtes abzuwarten, um, wie geplant, zum Saisonbeginn starten zu können.

Haushalt 2023 beschlossen

Im weiteren Verlauf der Sitzung wurde der Haushaltsplan für 2023 und die mittelfristige Finanzplanung bis 2026 final durch den Gemeinderat beschlossen. Das Gesamtvolumen beträgt 5.364.200 Euro. Zum Ausgleich des Haushaltes ist keine Kreditaufnahme erforderlich.

Seit Anfang März ist der Kindergarten in die neue Tagesstätte umgezogen. Aktuell fehlen noch Spielgeräte für die Außenanlagen, die voraussichtlich bis Mitte April geliefert werden. Im Anschluss daran wird der Garten fertiggestellt.

Des Weiteren findet im April und Mai eine Baumprüfung für die Erstellung eines digitalen Baumkatasters statt. Der Nordheimer Friedweinberg wurde für die "Architektouren 2023" ausgewählt, die am letzten Wochenende im Juni veranstaltet werden. Die Bürgerversammlung in Nordheim findet am 31. März um 19 Uhr in der Turnhalle statt.