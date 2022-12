In Biebelried, Kaltensondheim und Westheim sind insgesamt 48 Bauplätze entstanden oder stehen in den nächsten Jahren zur Verfügung. Das heißt, dass die Gemeinde sich um ausreichend Krippen- und Kindergartenplätze kümmern muss. Wo diese entstehen könnten, darüber diskutierte der Gemeinderat.

Für den Kindergarten Wirbelwind in Westheim stehen derzeit 35 Regelplätze und 22 Krippenplätze zur Verfügung. Laut aktueller Betriebserlaubnis darf die Anzahl der Regelplätze im Laufe des Kindergartenjahres um zehn Prozent erhöht werden. Drei bis vier Regelkinder könnten so zusätzlich aufgenommen werden.

Sieben Krippenkinder stehen auf der Warteliste

Für das Kindergartenjahr 2023/2024 liegen laut Verwaltung bereits Anmeldungen von 28 Krippenkindern vor. Abzüglich von Kindern, die die Kindertagesstätte verlassen, stünden derzeit noch sieben Krippenkinder auf der Warteliste für einen Platz. Für den weiteren Bedarf seien junge Eltern angeschrieben worden oder werden noch angeschrieben. Schon jetzt macht sich die Gemeinde deswegen Gedanken über eine mögliche Notgruppe, die eventuell in einem Container untergebracht werden soll.

Nach den Berechnungen der Verwaltung könnte es im September 2024 noch enger im Wirbelwind werden. Deshalb stellte Architekt Norbert Hufnagel im Gemeinderat verschiedene Optionen vor.

Erhalt oder Neubau: das ist die Frage

Für Bürgermeister Roland Hoh wäre ein Neubau in Biebelried der Favorit. Ein Gelände, das er einmal dafür im Kopf hatte, ist aber an den Investor verkauft worden, der dort die in der Diskussion stehende Mehrgenerationen-Wohnanlage mit Pflegeeinrichtungen und Gewerbeeinheiten errichten will. Doch oberhalb gibt es im "Kleesberg" gegenüber des neuen Baugebiets Mainstockheimer Weg III eine Fläche, auf der ein neuer Kindergarten entstehen könnte.

Möglich wäre eine neue Kindertagesstätte auch im geplanten Baugebiet Schelmsgraben. Dieses befindet sich entlang der ehemaligen Bundestraße 8 am Ortsausgang von Biebelried rechts Richtung Kitzingen.

Doch es gibt im Ratsgremium auch Stimmen, die sich klar für einen Erhalt des Standortes in Westheim einsetzen. Auf dem Grundstück, auf dem der Kindergarten steht, ist aber keine Erweiterung möglich. Benötigt würde das Nachbargrundstück. Dort könnte theoretisch auch eine Containerlösung verwirklicht werden. Doch das Grundstück gehört nicht der Gemeinde. Laut Bürgermeister Hoh steht es derzeit auch nicht zum Verkauf.