"Dass in Sickershausen immer was los ist, dafür sogt ihr!", lobte Marina Servatius die Mitglieder am Samstag im voll besetzten Sportheim bei der Jahreshauptversammlung der Jugendvereinigung Storchenbrünnle Sickershausen . Endlich sei wieder was möglich gewesen im vergangenen Jahr.

In so gut wie jedem Monat hat der Verein mit seinen 140 Mitgliedern mindestens eine Veranstaltung auf die Beine gestellt. Höhepunkt war 2022 ganz klar die Feierlichkeit zu 40 Jahre Jugendvereinigung, die sich der Verein auch einiges hat kosten lassen. Auf der Homepage www.sickershausen-kt.de zeugen Bilder und Videos von einem gelungenen Fest. Heuer werde das Storchenbrünnle am Ortseingang 40 Jahre alt. Und auch sonst gebe es allerhand zu feiern.

Die wohl größte Energie und auch meiste Arbeit steckt der Verein alljährlich in seine Beteiligung an Kirchweih und Weinfest. Die Vorsitzende Marina Servatius bedankte sich bei alle Helfern, forderte aber auch alle auf, sich weiter einzubringen. Es sei oft "eine Katastrophe" bei den Festen, alle Schichten und Posten zu besetzen. Überhaupt sei das Vorstandsteam froh über jeden, der sich zusätzlich einbringt und dazu beiträgt, dass sich die Fülle an Aufgaben auf mehrere Schultern verteilt. "Freiwillige vor!", rief die Vorsitzende und merkte an, dass die Helferliste fürs Maibaumaufstellen gerade die Runde mache.

Wer wird neuer Prediger?

Aktuell ist auch der Posten des Kirchweihpredigers vakant, weil Thomas Beer nach neun Jahren endgültig einen Schlussstrich zieht. Zum Thema Kirchweih wurde bei der Versammlung angesprochen, dass die Kirchweihversammlungen zuletzt sehr schlecht besucht waren. Hier sei jeder im Ort willkommen, der sich vorstellen kann, am Umzug teilzunehmen, beim Wagenbau zu helfen oder sonst mit Ideen, Rat und Tat bei der Kirchweih dabei sein möchte.

Die Jahreshauptversammlung war auch Anlass, treue Mitglieder zu ehren. Seit 40 Jahren im Verein ist Klaus Mann, der am Samstag allerdings verhindert war. Eine Urkunde für 25 Jahre bekam Herbert Wirsing. Seit 20 Jahren dabei sind: Ildiko Heinkel, Timo Tratschke, Evelyn Kräutern, Tanja Heinkel-Schmitt, Edelgard Krauß, Steven Mezo, Martin Köhler und Christian Kehrer.

Wie Vergnügungswart Rouven Pfau verkündete, schafft die Jugendvereinigung neue T-Shirts und Hoodies an. Bei Interesse mögen sich die Mitglieder bei ihm melden.

Seitens der Gemeinschaft der örtlichen Vereine kündigte Florian Beer an, dass der Hallenputz der Sickerhalle auf den 25. März verschoben wurde. Auch hier freue man sich über jeden Helfer und jede Helferin.