Die Kirchengemeinde Wiesenbronn und der Förderverein ehemalige Synagoge Wiesenbronn zeigen vom 11. bis 20. November die Wanderausstellung „Mehr als Steine – Synagogen in Unterfranken“ in der Wiesenbronner Heilig-Kreuz-Kirche. Geöffnet ist die Kirche täglich von 8 bis 20 Uhr. Zur Eröffnung der Ausstellung am Donnerstag, 10. November, um 19 Uhr sind alle Interessierten eingeladen. Für das Konzept und die Bearbeitung ist die Kuratorin Cornelia Berger-Dittscheid verantwortlich, die auch die fachliche Einführung in die Ausstellung übernimmt, hießt es in einer Mitteilung an die Presse. Die Eröffnung wird vom Posaunenchor Wiesenbronn musikalisch umrahmt.