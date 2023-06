Seit 65 Jahren singt Andreas Seufert im Chor des Gesangvereins Frohsinn in Obervolkach. Bei der Serenade am Sonntag wurde der passionierte Sänger vom Deutschen Chorverband und dem Fränkischen Sängerbund für seinen Einsatz ausgezeichnet. Unter dem Applaus von 130 Zuhörerinnen und Zuhörern im Pfarrheim überreichte Wolfgang Sittler dem Jubilar die Ehrenurkunden und Glückwunschschreiben der Verbände.

Zwei komplette Jahre am Stück habe er sich engagiert dem Chorgesang gewidmet, überschlug der Vorsitzende des Sängerkreises Schweinfurt die Lebensleistung Seuferts, der den Gesangverein Frohsinn zudem 33 Jahre als Vorsitzender leitete. 4000 Stunden Singproben, 120 Tage Aufführungen und Veranstaltungen, resümierte Sittler. Hinzu kämen viele Arbeiten als Funktionär und Helfer bei Festlichkeiten.

Mit anderen Menschen Musik zu machen und gemeinsam zu singen, sei mehr als eine Freizeitbeschäftigung, schrieb Christian Wulff, der Präsident des Deutschen Chorverbands, an den Geehrten. "Es beglückt und bereichert unser Leben", so Wulff. Chöre hätten eine wichtige Funktion für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Seufert habe einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet.

Gerade in Franken sei man sich der Kraft der Musik in allen Lebenslagen bewusst, betonte Friedhelm Brusniak in seinem Ehrungsbrief. Diese positive Botschaft habe Seufert singend und musizierend in vielfältiger Weise vermittelt, so der Präsident des Fränkischen Sängerbundes. Der Vorsitzende des Gesangvereins Frohsinn, Karlheinz Steinl würdigte die Verdienste Seuferts. "Du warst uns immer ein Vorbild", wandte er sich an den Ehrenvorsitzenden der Frohsinn-Sängerschar. In seiner Amtszeit habe er stets die Werbetrommel gerührt, um Nachwuchs für den Chor zu bekommen.

Seit der letzten Serenade 2019 hat sich beim Gesangverein Obervolkach viel getan, denn aus dem reinen Männerchor wurde ein gemischter Chor. Unter der Leitung von Uwe Ungerer glänzten Sängerinnen und Sänger mit modernen und beschwingten Beiträgen. Auch der Gastchor aus Alitzheim mit seiner Leiterin Alexandra Vildosola begeisterte die Musikfans.