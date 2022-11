Die fünf Abschlussklassen der Mittelschule Wiesentheid hatten an zwei Tagen Besuch von jungen Studenten und Mitarbeitern der IJF (Initiative Junge Forscherinnen und Forscher e.V.) aus Würzburg.

Die IJF-Projekte fördern praxisorientiert Kompetenzen im Bereich Naturwissenschaft, Technik und IT (MINT) und bieten einen motivierenden Einblick in die Arbeitswelt der Zukunft. Während des 8-stündigen Workshops konnten die Teilnehmer Tätigkeiten aus dem medizinischen Bereich erproben, die im normalen Praktikumsbetrieb nur sehr eingeschränkt möglich sind.

So konnten die Schülerinnen und Schüler gegenseitig nicht nur Blutdruck, Temperatur, Puls, Sauerstoffsättigung und Blutzucker messen, sondern u. a. an verschiedenen Stationen auch ein EKG und EEG am eigenen Körper vornehmen, oder die Haut auf Hauterkrankungen untersuchen.

Zwischen den beiden Tagen erhielten die Teilnehmer noch eine kleine Hausaufgabe: "Ein Tag ohne Daumen". Hierzu musste jeder einen Daumen so an der Hand fixieren, dass er nicht mehr verwendbar war. Die Erfahrungen sollten dokumentiert werden und am zweiten Tag hatten die Teilnehmer die Aufgabe, mit verschiedenen Materialen einer Daumenprothese herzustellen. Die Funktionstüchtigkeit musste dann an verschiedenen Arbeitsstationen unter Beweis gestellt werden. Die Schülerinnen und Schüler waren mit Feuereifer dabei und es gab durchaus praxistaugliche Ergebnisse.

Interessant war vor allem auch die Vorstellung von neuen Berufen im medizinischen Bereich, die künftig mit Hilfe der Telemedizin möglich sind. Da die "Initiative Junge Forscherinnen und Forscher e.V." durch den Europäischen Sozialfonds (ESF) finanziell gefördert wird, war der Workshop kostenfrei.

Von: Wolfgang Lurati (Konrektor, Mittelschule Wiesentheid)