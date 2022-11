Vor kurzem fand in Dortmund die Deutsche Meisterschaft Luftgewehr Auflage der Senioren statt. Mit über 1300 Starts waren die Wettkämpfe wieder genau so gut besucht wie in "vor Corona-Zeiten".

Für diesen Saisonhöhepunkt, der wie jedes Jahr im Leistungszentrum des Westfälischen Schützenbundes ausgetragen wurde, hatten sich fünf Schützen/innen der SG KK Obernbreit qualifiziert. Einen super Tag erwischte dabei Monika Wittel die mit 319,2 Ringen das zweitbeste Ergebnis aller Starter und Starterinnen erzielen konnte.

Mit diesem herausragenden Vorkampfergebnis konnte sie sich in der Wettkampfklasse Seniorinnen III weiblich, unter 76 Starterinnen, überlegen für das Finale der besten acht Schützinnen qualifizieren. Das ein Finale seine eigenen Regeln hat zeigte sich schon nach den ersten Wertungsschüssen. Denn unter Zeitdruck und vor einer großen Zuschauerkulisse ist es wesentlich schwieriger die nötige Ruhe und Konzentration für hohe Zehnerwertungen aufzubringen. Monika Wittel meisterte diese Aufgabe souverän, schoss beständig gute Zentrumsschüsse und wurde am Ende nach hartem Kampf mit dem dritten Platz belohnt. Diese Bronzemedaille ist bisher, nach mehreren Titeln bei Landesmeisterschaften, der größte sportliche Erfolg für die ehrgeizige in Sulzfeld wohnende und für die SG KK Obernbreit startende Sportlerin.

Von: Rainer Bauer (1. Schützenmeister, Vorstand, Schützengesellschaft KK Obernbreit)