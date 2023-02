Max Kaiser hat nach einem langen Turnier, dem ersten seit der Ära von Schachtrainer Justus Finkel, den Sieg in der Schulschachmeisterschaft davongetragen. 24 Schüler und Schülerinnen starteten in 2022 in zwei Gruppen unter der Leitung von Roland Schleicher vom Schachclub Kitzingen bei der Schulschachmeisterschaft des Egbert-Gymnasiums. Zu Beginn wurden die Besten der Unterstufe und der Mittelstufe ermittelt. Die besten drei der Unterstufe waren Jonathan Kalb vor Jannik Stöcklein und Toni Illner, in der Mittelstufe siegte Max Kaiser vor den punktgleichen Geschwistern Laura-Marie und Jonas Eckoff. Da die beiden Ersten der Gruppen in einem Wettkampf überkreuz die Finalteilnehmer ermitteln sollten, mussten die beiden Geschwister in ein Stechen, das Jonas für sich entschied. In den Halbfinals setzte sich Max Kaiser gegen Jannik Stöcklein durch, sowie Jonas Eckoff gegen Jonathan Kalb. Das Endspiel um die Meisterschaft zwischen Max und Jonas entschied, nach hin und her wogendem Kampf, Max Kaiser für sich. Der Startschuss für die Meisterschaft 2023 ist gefallen und bietet schon einige Überraschungen.

Von: Reinhard Klos (Mitarbeiter in der Schulleitung, Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach)