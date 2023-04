Max Hegler ist der neue Ortsvorsitzende der CSU in Schwarzach. Mit überwältigender Mehrheit wurde der 32-Jährige, der auch den CSU-Fraktionsvorsitz im Gemeinderat innehat, von den Mitgliedern bei der Ortshauptversammlung. Er löst damit Maria Fieber nach 18 Jahren an der Spitze der CSU in Schwarzach ab. Die folgenden Informationen sind einer Pressemitteilung der CSU entnommen.

Fieber hatte nicht mehr kandidiert, bleibt aber weiterhin als stellvertretende Ortsvorsitzende dem Vorstand treu. Als weitere Stellvertreter wurden Dr. Reinhard Klos und Stefan Siegert gewählt. Ursula Falkenstein (Schriftführerin) und Josef Wächter (Schatzmeister) wurden in ihrem Amt bestätigt. Als Beisitzer wurden Peter Tilgner und Markus Korn neu in das Vorstandschaftsgremium gewählt.

60-jähriges Bestehen als Höhepunkt

In ihrem Tätigkeitsbericht informierte Maria Fieber über die Arbeit des Ortsverbandes im vergangenen Jahr. Besonderer Höhepunkt war das 60-jährige Bestehen der Schwarzacher CSU. Nach den Worten Fiebers ist der Schwarzacher Ortsverband einer der größten im Landkreis Kitzingen. Fraktionsvorsitzender Max Hegler erörterte die Arbeit in der Gemeinde Schwarzach am Main und stellte einzelne Projekte vor, die für die zukünftige Entwicklung im Schwarzach Becken von Bedeutung sind. Dazu zählen unter anderem die Generalsanierung der Kläranlage, die Fertigstellung der Grundschule, der Hochwasserschutz, der Kauf des Begegnungshauses "Arche" und Festlegung der zukünftigen Nutzung.

In ihrem Bericht über die Bezirkspolitik gab Bezirksrätin Gerlinde Martin einen Überblick über die vielen sozialen Themen, mit denen man sich beschäftigt. Der Haushalt lag in diesem Jahr bei knapp unter einer Milliarde Euro und wird aller Voraussicht nach dieses Jahr eine Milliarde übersteigen. Sie noch auf die anstehende Landtags- und Bezirkstagswahl am 8. Oktober hin. Hier besteht das Kitzinger Team aus Barbara Becker als Direktkandidatin für den Landtag und dem neuen Ortsvorsitzenden Max Hegler als Listenkandidat. Für den Bezirkstag bewerben sich Gerlinde Martin als Direktkandidatin und Doris Paul als Listenkandidatin.