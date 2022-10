Bereits am Montag gegen 22.30 Uhr kam es in der Sommeracher Straße in Nordheim zu einer Unfallflucht. Ein vorerst unbekannter Fahrer eines Transporters touchierte laut Polizeibericht eine Grundstücksmauer und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Aufgrund von Zeugenaussagen konnte der Fahrer ermittelt werden. Die Unfallschäden am Fahrzeug korrespondierten mit den Unfallspuren an der Grundstücksmauer. Es entstand ein Sachschaden von circa 3600 Euro. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.