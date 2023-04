Nach 40 Jahren als Kirchenpfleger der Wallfahrtskirchenstiftung in Dettelbach hat Mathias Weißmann sein Amt zurückgegeben. Sein Dienst begann im Spätsommer 1983 als von Stadtpfarrer und Guardian Pater Raphael Konrad kurzerhand zum Kirchenpfleger berufen wurde. Damals hatte sich Weißmann bereits als Initiator und Verwalter der Siedlerfeste einen Namen gemacht.

In seinem Dienst für die Wallfahrtskirche Maria im Sand erlebte Mathias Weißmann neun Geistliche mit unterschiedlichen Amtszeiten als Vorgesetzte. In Erinnerung blieben in der Bevölkerung Pfarrer Egino Puff, Pater Bernhard Braun, Pater Richard Hessdörfer, Pfarrer Johannes Messerer, Pater Robert Jauch, Bruder Martin Domogalla, Pfarrer Uwe Hartmann und zuletzt Dekan Gerhard Spöckl.

Sein Verantwortungsbereich war die Innensanierung

Die Kirchenstiftung für die Wallfahrtskirche ist durch den Stiftungsbrief von Fürstbischof Julius Echter belegt, dass die Wallfahrtskirche als Ordenskirche und nicht als weltgeistliches Gotteshaus zu betrachten sei. Durch den Stiftungsbrief wurde die Kirche 1616 an die Franziskaner übergeben. Die Wallfahrtspflege verwaltet bis dato die Finanzen, über die der Kirchenpfleger Rechenschaft abzulegen hat. Weißmann erinnert sich, dass die Würzburger Bischöfe in seiner Amtszeit und auch schon früher mit den Franziskanern zufrieden waren und sich ihrer gerne bedienten, um in Gemeinden, die im Glauben ins Wanken geraten waren, wieder zu festigen.

In Weißmanns Verantwortungsbereich fielen die gesamte Innenrenovierung mit Sanierung des Gnadenaltars, 25 Mirakelbildern, die neue Inneneinrichtung der Sakristei mit Einbau einer Fußbodenheizung. Die Kreuzigungsgruppe im Bogen des Chorraumes aus der Tilman-Riemenschneider-Schule, die Bankheizung im gesamten Sitzbereich, der Dachstuhl über dem Chorraum, Reparaturen an der Schiefereindeckung, die Restaurierung der Kanzel mit dem Stammbaum Wurzel Jesse, die dreimalige Sanierung des wertvollen Westportals aus Buntsandstein als Anziehungspunkt für tausende Besucher. Umgesetzt wurde weiter ein Entwurf von P. Raphael, der Franziskusbrunnen sowie das Kunstschmiedetor am Durchgang zum Vorplatz der Wallfahrtskirche. Die Nachfolge Weißmanns hat der Kirchenpfleger der Stadtkirche Roland Gast übernommen.