Seit über 50 Jahren findet jährlich die Mathematik-Olympiade statt. Dabei handelt es sich um einen bundesweit angebotenen Wettbewerb, der besonders interessierten Schüler*innen die Möglichkeit bietet ihre mathematischen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und weiterzuentwickeln. Das FLSH Schloss Gaibach freut sich die beiden Schülerinnen Oleksandra Zhuchenko (Q11) und Yiyu Wang (Q12) für die erfolgreiche Teilnahme an den ersten beiden Runden dieses Wettbewerbs auszeichnen zu können.

Die Mathematik-Olympiade startet jedes Jahr zu Schuljahresbeginn mit der sogenannten Hausaufgabenrunde. In dieser lösten die Schülerinnen vier anspruchsvolle Aufgaben aus verschiedenen Bereichen der Mathematik. So beschäftigten sie sich zum Beispiel mit der Frage, wie viele fünfstellige ganze Zahlen existieren, für die Quersumme und Querprodukt den gleichen Wert ergeben. Da Oleksandra für ihre Leistung einen zweiten Preis und Yiyu einen ersten Preis erzielte, durften beide Anfang November an der 2. Runde teilnehmen. In dieser galt es vier Aufgaben in vier Stunden zu bewältigen, wobei das Anforderungsniveau im Vergleich zur 1. Runde nochmal höher war. Dabei variierten die Aufgaben enorm: Auf der einen Seite galt es umfangreiche Textaufgaben aus den Bereichen Geometrie und Stochastik zu lösen. Auf der anderen Seite standen Aufgaben, deren Angabe nicht mehr als zwei Sätze umfasste. Die Lösung all dieser Aufgaben benötigte dennoch meist mehrere Seiten und konnte ohne einen gewissen mathematischen Ehrgeiz nicht gefunden werden.

Besonders hervorzuheben sind daher die Leistungen der beiden Schülerinnen, die im Fall von Yiyu mit einem dritten Preis belohnt wurde. Darüber hinaus erhielt sie eine Einladung zur Landesrunde, die Ende Februar in Erlangen stattfinden wird. Das Franken-Landschulheim wünscht dafür viel Erfolg.

Von: Barbara Doleschal (Lehrerin, FLSH Schloss Gaibach)