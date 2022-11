Um an den Heiligen Martin und sein selbstloses Handeln zu erinnern, gab es an der Mädchenrealschule leckere, frischgebackene Martinswecken für alle Klassen. Die Schülerinnen teilten das warme Gebäck untereinander wie Martin einst seinen Mantel und wurden daran erinnert, wie wichtig es ist, mit den Menschen zu teilen, denen es nicht so gut geht. Ein Ideal, das auch der Heilige Franziskus von Assisi, den Menschen vorlebte.

Von: Klara Adams (Konrektorin, Mädchenrealschule Volkach)