Strahlendes Herbstwetter begleitete den Martinsheimer Kirchweihumzug. Die Märtzemer Jugend hatte wieder vieles ausgegraben und auf Motivwagen oder in die Kirchweihpredigt gepackt. Nach einer Runde durchs Dorf hatte der Kirchweihumzug Endstation am Plärrer, wo sich eine stattliche Schar von Leuten versammelt hatte. Hannes Wagner und Michael Nagler trugen hoch vom Wagen der gut gelaunten Jugend im Wechsel die Kirchweihpredigt der "Märtzemer Kerwa 2022" vor.

Wenn der Chef nicht besser als der Lehrling ist

"Gehoben verkehren" rieten die Kirchweihprediger einem "Landwirt-Lehrling". Denn der hatte vergessen, den Gewichtsstein seines Schleppers vor der Fahrt anzuheben. Als sein Chef dann selbst das Steuer in die Hand nahm und losfuhr, passierte das, was die Märtzemer Jugend folgendermaßen kommentierte: "Sou langsam hats der Biobauer dann gecheckt, dass er wohl auf demselben Ausbildungslevel wie sei Azubi steckt." Er hatte den Gewichtsstein "nu viel weiter übern Bouda gjacht" – mit sichtbaren Schrammen.

Mahnende Worte gab es an Zeitgenossen, die in der Flur leere Flaschen hinterlassen. Die sollten ihr Bier doch besser zu Hause trinken. Auch rieten sie einem ganz dringend, es doch mit der "Gräsersaat" zu lassen, weil, so befürchtet es die Jugend, es dann wohl nicht bei einem Monat Führerscheinentzug bleiben wird.

Nicht ganz schlecht wäre es auch, bei einer Dokumentenkamera die Linse regelmäßig zu putzen, dann müsse nämlich nicht der Techniker zu einer vermeintlich notwendigen Reparatur kommen. Hilfreich wäre es auch beim Fernsehschauen, die Hörfassung am Gerät nicht zu aktivieren, dann hört man auch keine zwei Stimmen.

Ein Schiedsrichter war im Sportheim eingeschlossen

Weiter berichteten die beiden Prediger von einer Versetzungsaktion eines quakenden Frosches. Doch, so wird befürchtet, hat der für nächstes Jahr schon ordentlich für Nachwuchs gesorgt. Tierisch ging es auch bei einem komischen "Vouchl im Schacht" zu, der sich als Ratte entpuppte

Noch viel mehr ist übers Jahr in Martinsheim passiert, von umgestürzten Anhängern oder von Radfahrern, die "mit 30 in Reisich" fahren oder von einem im Sportheim eingeschlossenen Schiedsrichter. Alles ist nachzulesen in der über 50-seitigen Kirchweihzeitung.