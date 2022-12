Für 2023 müssen sich die Haushalte in den Ortsteilen von Martinsheim auf höhere Gebühren beim Abwasser einstellen, ergab die Sitzung des Gemeinderates in der alten Schule in Gnötzheim. Die endgültige Entscheidung wurde am Mittwochabend jedoch vertagt, da noch einige Fragen offen waren und auch die neue Satzung noch nicht vorbereitet war.

Wie Geschäftsstellenleiterin Kerstin Ebert von der Verwaltungsgemeinschaft Marktbreit erläuterte, war der Plan, zunächst die Sonderrücklage Kanal zum Ausgleich des Defizits zu verwenden. Dies wurde jedoch vom Gemeinderat mehrheitlich abgelehnt, da die Kanalbefahrungen in den Ortsteilen anstehen und absehbar ist, dass Sanierungsmaßnahmen finanziert werden müssen. Deshalb sei zu erwarten, dass ein Aufbrauchen der Rücklage nur zu einer noch größeren Erhöhung im nächsten Jahr führen würde, so die Argumentation.

Ausbau der erneuerbaren Energien im Landkreis

Eigentlich war vorgesehen, über die geplante Zusammenarbeit im Landkreis Kitzingen für den Ausbau erneuerbarer Energien zu beraten und abzustimmen. Hierzu hatte die Verwaltungsgemeinschaft einen allgemein gehaltenen Beschlussvorschlag vorbereitet. Da zwischenzeitlich ein konkreter Vertragsentwurf eingegangen ist, der jedoch erst am Sitzungstag verteilt werden konnte, wurde der Tagesordnungspunkt vertagt. Dadurch sollen die Ratsmitglieder ausreichend Zeit bekommen, die neuen Unterlagen zu studieren.

Ebenso vertagt wurde die Änderung des Flächennutzungsplans für das Projekt "Bürgersonnenenergie Martinsheim" welches nahe dem Umspannwerk bei Martinsheim entstehen soll, da dieses möglicherweise von der noch ausstehenden Entscheidung über die Landkreiszusammenarbeit beeinflusst werden könnte.

Wasseruhren bis 16. Dezember ablesen

Die Wasserabgabesatzung wurde neu erlassen, da diese mit nur wenigen Änderungen von 2011 noch aus dem Jahr 1985 stammte und daher in manchen Formulierungen und Definitionen nicht mehr dem aktuellen Stand entsprach. Rechtliche Änderungen für die öffentliche Wasserversorgung gab es nicht, erklärte Kerstin Ebert. Ebenfalls neu erlassen wurde die Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung. Hier wurde vor allem eine fiktive Geschossfläche für unbebaute Grundstücke eingeführt, sodass künftig ein Viertel der beitragspflichtigen Grundstücksfläche für die Berechnung angesetzt wird. Zudem wurden auch einige Formulierungen aktualisiert und an die Mustersatzung angepasst.

Für das Baugebiet in Gnötzheim ist am 13. Dezember die Abnahme geplant, die Bauplätze sind vermessen und Interessenten können sich bei der Gemeinde melden, informierte Bürgermeister Rainer Ott. Er erinnerte zudem daran, dass bis zum 16. Dezember die Stände der Wasseruhren bei der Verwaltungsgemeinschaft gemeldet werden sollen. Die nächste Sitzung findet voraussichtlich am Montag, 19. Dezember, statt.