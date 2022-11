Eine generationsübergreifende Martinsfeier mit einem Rollenspiel des Kindergartens St. Josef war für die "Älteren" Anlass, ihr Leben und das was möglich ist, dabei zu teilen.

"Mit ein paar Worten kannst du schon ein traurig Herz erquicken, drum geh, wenn jemand einsam ist und kann er auch nur nicken, komm und hilf, geh und sprich", so im Lied nach der Melodie "Wohlauf die Luft ist frisch und rein". Angetan waren die Seniorinnen und Senioren von einer kleinen Abordnung von gleich nebenan. Die gestaltete Altarinsel mit Laternen, Martinsgänsen aus Reupelsdorf, dem roten Mantel und "der Heilige Martin vor der Prüfungskommission", vorgetragen von Manfred Thomann, taten ihr Übriges, lebendige Gemeinschaft zu verspüren. Dazu wurden viele Martinslieder gesungen, musikalisch begleitet auf der Orgel von Helmut Dülch.

Begebenheiten um den Martinstag wie "St. Martin ist ein harter Mann, für den, der nicht bezahlen kann" so einer der Sprüche, bei dem es um den Jahrespacht der Bauen beim Lehnherrn ging, wurden von Rosalinde Czeschka und Hedwig Brendler sowie Ludwig Walter vorgetragen.

"Wir teilen unser Leben, wir teilen unseren Glauben", so die Antwort auf das, was auch im Alter möglich ist, für andere zu tun. Erfreut zeigte sich Diakon Lorenz Kleinschnitz über so viel Gutes, das in der Nachbarschaft miteinander geteilt wird "Wir schenken einander Zeit und Gehör und singen miteinander frohe Lieder", so im Lied und jeder in seiner kleinen Welt. Auch bei "Generation Plus", nicht nur diesen Nachmittag in der Pfarrkirche Heilig Kreuz, sondern durch viele "Freude-bring-Aktionen".

Mit einem Tablett Martinsgänsen unter Applaus, Orgelmusik und frohem Gesang zog die Abordnung des Kindergartens aus der Kirche. "Fast zu schade zum Essen", meinten die Anwesenden, als jeder "seine Martinsgans" bekam. Im Anschluss ging es in der Arche bei Tee und vielen Martinsgänsen, organisiert von Günther Schösser, Karin Stöcklein und Gabriele Mergenthaler weiter. "Wir haben eine frohe Stunde erlebt, wunderbar und danke", so beim Auseinandergehen.

Von: Lorenz Kleinschnitz (Ansprechpartner, Seniorenkreis Schwarzach am Main)