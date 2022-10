Bei der Freiwilligenmesse in Kitzingen war er am Stand des Pastoralen Raumes Kitzingen schon dabei: der neue Pastoralreferent Martin Drzizga. Seit September gehört der 30-jährige Theologe zum Seelsorgeteam. Die Organisation des Infostandes war sein erstes öffentliches Projekt.

Geboren und aufgewachsen ist Drzizga in Schweinfurt. Nach dem Theologiestudium in Würzburg unterrichte er einige Zeit als Religionslehrer im kirchlichen Dienst im Raum Würzburg. Dann begann seine Assistentenzeit für den Dienst in der Seelsorge in der Pfarreiengemeinschaft Marktheidenfeld, im vergangenen Jahr zusätzlich in der Pfarreiengemeinschaft Esselbach, ebenfalls Main-Spessart-Kreis. Dieses Jahr im Juli wurde er als Pastoralreferent ausgesendet.

Breites Aufgabenspektrum für Haupt- und Ehrenamtliche

Neben der Jugendarbeit, inklusive der Betreuung der Ministranten, begleitet er die Gottesdienstbeauftragten in den Gemeinden, wirkt in der Firmvorbereitung mit und in der Seniorenheimseelsorge. Die Sozialpädagogin Christina Rathmann unterstützt Drzizga bei den sozialen Aufgaben. Ein paar Stunden Religionsunterricht an der Schule kommen hinzu. Das eine oder andere Projekt auf der Ebene des Pastoralen Raumes wird von ihm ebenfalls begleitet. In Dettelbach und Umgebung wird Drzizga als erster Ansprechpartner öfter zu sehen sein.

Für dieses umfangreiche Aufgabengebiet braucht der Pastoralreferent viele Ehrenamtliche mit Freude am selbstständigen Engagement. Dazu bietet der Seelsorger immer einen Dialog an: Ehrenamtliche und Hauptamtlich auf Augenhöhe.

Das kirchliche Leben von heute sei, so Drzizga, nicht mehr das, was viele aus früheren Jahren gewohnt sind. Neue Wege müssten gesucht, erkannt und gegangen werden. Diese Wege möchte der neue Pastoralreferent gemeinsam mit den Gemeindemitgliedern finden und gemeinsam gehen.

So freut sich der junge Seelsorger, viele Menschen kennen zu lernen und sie bei der Entwicklung ihrer eigenen Zukunft und der der Gemeinden begleiten zu dürfen. Erreichbar ist Martin Drzizga unter Tel. (09321) 927781 oder E-Mail: martin.drzizga@bistum.wuerzburg.de