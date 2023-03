Vom 9. bis 30. März, jeweils donnerstags von 18 bis 19.30 Uhr, findet im Paul-Eber-Haus in Kitzingen eine Themenreihe in der Passionszeit statt. Dazu lädt das evangelische Dekanat Kitzingen ein. Unter dem Thema "Exkursionen ins Innere des Christentums" werden Bibeltexte aus dem Markus-Evangelium ausgelegt, heißt es in der Pressemitteilung des Dekanats.

Der Auftakt an diesem Donnerstag ist überschrieben mit "Wege kreuzen sich". Dekanin Kerstin Baderschneider lädt ein zu einem Bibliolog zu Markus 1. "Lebenswege ändern sich" ist das Thema am 16. März, mit Pfarrerin Esther Zeiher, die biografische Zugänge zu Markus 4 ermöglichen will. Bei der Veranstaltung am 23. März erläutert Diakon Holger Dubowy unter dem Motto "Kreuzwege verwandeln" filmische Motive in Markus 14. "Grenzen werden zerrissen" lautet der Titel des Donnerstagabends, 30. März, an dem Religionspädagoge Philipp Fielder der Frage nach Gott in Markus 15 nachgeht.