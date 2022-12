Der Vorstand des Diakonischen Werks Kitzingen bekam in der Mitgliederversammlung einen großen Vertrauensbeweis. Kraft ihres Amtes ist die evangelische Dekanin Kerstin Baderschneider Vorsitzende. Mit ihr bilden weiterhin ihr Stellvertreter Anton Baum, Schatzmeister Norbert Wittig und Schriftführerin Beate Krämer die Spitze des Vorstandes.

Ausschussmitglieder sind Iris Dierichs-Schmitt, Peter Stier, Ursula Sattes Michael Goller, Gaby Göb, Jürgen Haag und Martin Müller, sowie als Dakoniebeauftragter des Dekanats, Simon Gahr. Aus dem Gremium schieden Rainer Ullrich und Franz Kaidel aus, sie sollen im Rahmen eines Allianz-Gottesdienstes am 8. Januar in der Stadtkirche würdig verabschiedet werden.

Kerstin Baderschneider blickte auf ein weiteres Jahr mit Corona zurück, was für die Einrichtungen erneut einen großen Aufwand bedeutete. Eine Ära sei zu Ende gegangen mit dem Abschied des langjährigen Geschäftsführers Jochen Keßler-Rosa. Er habe das Diakonische Werk in stürmischen Zeiten wieder auf stabile Beine gestellt. Im Mai sei sein Nachfolger Carsten Bräumer eingeführt worden und mit allen Bereichsleitern klappe die Zusammenarbeit bestens. Die Arbeit in den Einrichtungen empfand Kerstin Baderschneider als Dienst am Nächsten.

Pflegeeinrichtung wird "Haus Mainblick" ablösen

Ein weiteres größeres Thema war und ist die in Marktsteft geplante Pflegeeinrichtung, die den Standort Haus Mainblick in Kitzingen ablösen wird. Der Vorsitzenden ist es ein Anliegen, das kirchliche Profil der Diakonie zu schärfen. "Wir müssen noch viel mehr von unserer Arbeit in die Öffentlichkeit tragen, da haben wir noch Luft nach oben", meinte die Dekanin selbstkritisch.

"Wir müssen aus dem Corona-Modus wieder in den Modus des strukturierten Arbeitens kommen", sagte Carsten Bräumer. "Wir haben jetzt sieben Elektroautos in unserer Diakoniestation", berichtete Pflegedienstleiterin Sandra Hager-Grasser. Die insgesamt 25 Mitarbeiterinnen der Ambulanten Altenpflege bewältigen täglich neun Touren mit 122 Klienten. Rene Kienzle von der stationären Altenpflege prangerte die bürokratischen Schwierigkeiten an. Im September habe endlich die Tagespflege-Einrichtung im Mühlenpark der Kitzinger Siedlung eröffnet werden können, seitdem sind täglich bis zu elf Tagesgäste in der Einrichtung. Hilfreich sei auch, dass jetzt wieder eine Zentralküche in Kitzingen zur Verfügung steht. Wir Johannes Kuther informierte, betreibe die Diakonie in Schweinfurt und Würzburg zusammen sieben Altenpflege-Einrichtungen.

Wie Carsten Bräumer darlegte, betrug im Jahr 2021 der Jahresumsatz 7,3 Millionen Euro, dabei ergab sich ein Bilanzgewinn von 350.000 Euro. "Uns wird ein Nachfolge-Konzept für das Haus Mainblick beschäftigen und natürlich die darauf folgende Pflegeeinrichtung in Marktsteft", betonte der Geschäftsführer.