Eine fünftägige Reise unternahm der Ortsverband VDK Marktbreit vom 23. bis 27. April. Nach kurzweiligen Stunden der Busfahrt erreichten wir unser Hotel im Ortsteil Schiedam von Rotterdam und bezogen Quartier.

Der erste Tag mit der kompetenten Reiseleiterin Emma bestand darin, das einstmalige Fischerdorf Alkmaar mit seinen malerischen Gassen zu erkunden. Nach dem Frühstück am nächsten Tag ging die Fahrt zum einzigartigen Park Keukenhof. Der für seine vielfältigen Blumenarten, seinen grandiosen Kunstobjekten und zahlreichen Blumenshows bekannte Freizeitpark begeisterte, nein verzauberte auch uns. Am Nachmittag genossen wir bei einer Fahrt auf den Grachten das charakteristische, altehrwürdige Amsterdam mit seinen vielen Kanälen, romantischen Alleen und kleinen Brücken. Mit vielen Eindrücken von dieser europäischen Metropole kehrten wir zum Hotel und Abendbuffet zurück. Der vorletzte Tag unserer Reise stand am Vormittag im Visier der Stadt Delft. Anschließend die Stadt Den Haag. Bekannt als Sitz des Internationalen Gerichtshofes, sowie des königlichen Palastes, erlebten wir hier sehr informative Stunden. Der absolute Höhepunkt des Tages jedoch war der Besuch des Stadtteils Scheveningen (Den Haag). Mit seinem wunderschönen Sandstrand und dem Auftanken unserer Lungen mit frischer Seeluft folgte eine zufriedene Rückfahrt zum Hotel. Leider ging am Folgetag unsere Holland-Reise mit vielen Eindrücken und Erlebnissen schon zu Ende.

Bedanken möchten wir uns bei unserem charmanten und zuverlässig sicheren Busfahrer Herbert. Die Reiseleiterin Emma war immer informativ und auskunftsfreudig für uns unterwegs, wofür auch ihr unser besonderer Dank gilt. Wie immer gebührt dem Vorstand des VDK-Ortsverbands Marktbreit, dem Reiseleiter Helmut für seine fürsorgliche "Rund um die Uhr" Betreuung ein herzlichstes Dankeschön.

Fazit: Den Slogan der Reise: "Gute Freunde kann niemand trennen" haben wir kameradschaftlich miteinander gelebt. Wir freuen uns schon auf die nächste Reise.

Von: Margit Neumeier (VdK Ortsverband Marktbreit)