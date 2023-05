Bereits zum 8. Mal richtete der ortsansässige KSV Wien das internationale Frühlingsturnier in der österreichischen Bundeshauptstadt aus und zum 3. Mal in Folge nach 2016 und 2018 nahmen zwei Marktbreiter Mannschaften daran teil. Dort traf man auf über 700 Kegler aus acht Nationen; vor allem natürlich aus Deutschland und Österreich, aber zum Beispiel auch aus Tschechien und der Slowakei.

Das Startpaar der Herrenmannschaft bildeten Karsten Schober und Uwe Gast; beide hielten lange mit ihren Kontrahenten von Alle Neune Thal (aus der Nähe von Ulm) mit; am Ende erzielte Uwe Gast 533 Holz und wurde in der Einzelwertung 76. bei 176 Teilnehmern. Karsten Schober durfte sich mit 507 Holz über eine neue persönliche Bestleistung freuen und wurde 155. Im Schlusspaar zeigte Markus Lohmüller eine überragende Leistung und erzielte 590 Holz, was in der Einzelwertung Platz 55 bedeutete; der 4. im Bunde – Simon Hanselmann kam auf 513 Holz und wurde in der Einzelwertung 152. In der Mannschaftswertung belegte die Herrenmannschaft mit 2143 Holz Platz 60 bei 97 teilnehmenden Mannschaften.

Aufgrund zweier kurzfristiger verletzungsbedingter Ausfälle bildeten Simon Hanselmann und Karsten Schober auch den ersten Teil des Startpaars bei der gemischten Mannschaft; am Ende fehlten beiden etwas die Kräfte und sie erzielten zusammen 466 Holz. Das Startpaar wurde ergänzt durch Melanie Gast, die mit 506 Holz Platz 66 (bei 90 teilnehmenden Damen) erreichte. Auch Markus Lohmüller musste nochmal ran und bildete zusammen mit Theresa Tiedemann das Schlusspaar. Markus Lohmüller erzielte bei seinem zweiten Einsatz 536 Holz; Theresa Tiedemann erreichte mit 548 Holz Platz 42 bei den Damen. In der Mannschaftswertung bei den gemischten Mannschaften standen am Ende 2057 Holz und Platz 23 bei 37 teilnehmenden Mannschaften zu Buche.

Natürlich wurde in Wien nicht nur gekegelt; man verbrachte in geselliger Runde schöne Abende, besichtigte gemeinsam den Stephansdom mit der Pummerin - der größten Glocke Österreichs - und schaute auch bei der Hofburg und bei Madame Tussauds vorbei. Insgesamt war es eine tolle Zeit in Wien und alle waren sich einig, dass man auch beim nächsten Turnier 2025 wieder am Start sein wird.

Von: SKC Germania Marktbreit (Pressewart, SKC Germania Marktbreit)