Bereits seit vielen Jahren treten die Schützen der Schützengesellschaft Marktbreit einmal im Jahr gegen die Kegler des Sportkegelclubs Germania Marktbreit im Schützen-Kegler-Vergleich an. Dabei gilt es, zunächst 18 Schuss mit dem Luftgewehr abzugeben und anschließend 20 Schub auf der Kegelbahn "in die Vollen" zu absolvieren. Seit zehn Jahren darf sich das siegreiche Team über einen Wanderpokal freuen. Dieser ging bislang fünf Mal an die Schützen und vier Mal an die Kegler, so dass diese natürlich den Sieg aus dem Vorjahr wiederholen und so den Ausgleich erzielen wollten.

Nachdem acht Schützen und sieben Kegler den ersten Teil des Wettkampfs – das Schießen – absolviert hatten, lagen die Schützen naturgemäß mit durchschnittlich 95,75 Ringen vor den Keglern (69 Ringe im Schnitt). Dabei erzielte Dieter Müller mit 134 Ringen die beste Leistung, gefolgt von Csaba Mustos mit 109 Ringen und Maximilian Fenn mit 108 Ringen. Auf Platz 4 folgte dann aber mit Wilfried Sperber schon der beste Kegler, der – genau wie Christian Schamann – 103 Ringe erzielte.

Dann ging es auf die Kegelbahn, wo Hermann Schneider und Yannick Haaf mit 114 Holz vor Simon Hanselmann mit 112 Holz die Bestleistung erzielten. Dahinter folgte Klaus Gerner mit 110 Holz und auf Platz 5 lag mit starken 109 Holz der beste Schütze beim Kegeln – Mustos Csaba. Gesamtbester nach Schießen und Kegeln wurde am Ende Dieter Müller mit 228 Punkten vor Mustos Csaba mit 216 Punkten und Wilfried Sperber mit 209 Punkten.

Die Kegler zeigten allerdings die insgesamt geschlossenere Mannschaftsleistung, so dass – obwohl in der Einzelwertung zwei Schützen vorn lagen – der Gesamtsieg mit durchschnittlich 178,1 Punkten zu 174 Punkten an die Kegler ging. Der Pokal verbleibt somit für ein weiteres Jahr im Keglerheim und damit haben ihn die Schützen und die Kegler jeweils fünf Mal gewonnen. Nach der Pokalübergabe saß man noch einige Stunden gemütlich im Keglerheim zusammen und freute sich gemeinsam schon auf den neuerlichen Wettstreit im kommenden Jahr.

Von: Karsten Schober (Pressewart, SKC Germania Marktbreit)