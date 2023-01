Bereits zum 25. Mal jährt sich der Landeswettbewerb Mathematik, der zum Ziel hat, mathematisch begabte und interessierte Schülerinnen und Schüler der 5. bis 10. Jahrgangsstufe zu fördern. Zum Jubiläum in diesem Schuljahr haben in ganz Bayern 1207 Schülerinnen und Schüler in der 1. Runde teilgenommen, darunter auch vier Schüler vom Gymnasium Marktbreit, die schon in den letzten Jahren sehr erfolgreich mitgemacht haben, aber noch nie so überwältigend wie in diesem Jahr.

Christoph Düren und Valentin Hemm (beide 9. Klasse) sowie Valentin Düren (7. Klasse) konnten jeweils einen hervorragenden 1. Platz mit voller Punktzahl erreichen und stellten damit ihr ausgeprägtes mathematisches Talent und problemlösendes Denken eindrucksvoll unter Beweis. Einen ebenso respektablen 2. Platz konnte Laurenz Hemm (6. Klasse) erzielen und bewies damit, dass man auch als jüngerer Schüler die durchaus kniffligen Aufgaben mit viel Durchhaltevermögen lösen kann.

Herzlichen Glückwunsch an alle!

Als Anerkennung erhielt jeder eine Urkunde und einen Buchpreis sowie zum Jubiläum ein Heft mit 25 besonders schönen Aufgaben aus 25 Jahren Wettbewerb.

Von: Gerlinde Eidel (Fachschaftsleiterin Mathematik, Gymnasium Marktbreit)