Lotte Schmidtner feierte am 13. Juni ihren 90. Geburtstag. Zu diesem Anlass gratulierte Bürgermeister Harald Kopp im Namen der Stadt Marktbreit persönlich, heißt es in einer Pressemitteilung der Verwaltung. Dem Schreiben sind auch die folgenden Inhalte entnommen.

Die Jubilarin wurde 1933 in Geißlingen geboren und kam mit ihren Eltern im Alter von drei Jahren nach Marktbreit, die Familie zog in eine Wohnung am Schlossplatz. Als sie sechs Jahre alt war, zog die Familie in den Gertholzweg 1 in das eigene Häuschen. Nach der Schule arbeitete sie unter anderem in der Schweiz, auf Norderney und in München am Buffet.

Sie war viele Jahre aktiv als Gemeindehelferin der Evangelischen Kirche, lange Jahre war sie Helferin beim Roten Kreuz, sie war Mitglied im Obst- und Gartenbauverein und turnte bei der Senioren-Gymnastik mit.

Ihr Leben lang besuchte sie Menschen, denen es nicht so gut ging: zum Beispiel einen behinderten Nachbarsjungen. Sie ist immer gern verreist und hat viele Länder gesehen, darunter zum Beispiel die Vereinigten Staaten, Kanada, Ägypten, Tunesien, Marokko oder Brasilien.

Die Jubilarin gilt als extrem fleißiger Mensch und hat die Ernte aus dem großen eigenen Garten selbst verarbeitet. Sie mag André Rieu und genießt gerne eine gute Tasse Kaffee und ein Stückchen Kuchen. Sie freut sich, dass sie zusammen mit ihrem Ehemann noch daheim leben kann und ist glücklich über ihre beiden Töchter Helmi und Simone sowie ihr Enkelkind Kai.