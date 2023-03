Am späten Donnerstagnachmittag fuhr ein 22-jähriger Lkw-Fahrer in den Kreisel der Staatsstraße 2271 und wollte diesen in Richtung Marktbreit verlassen. Dabei löste sich aufgrund eines technischen Defekts die Deichsel des Anhängers vom Lkw, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.

Der Anhänger koppelte sich ab und fuhr über die Verkehrsinsel, wo er auf der Gegenfahrbahn, an der Einfahrt des Kreisels von Marktbreit kommend, zum Stillstand kam. Zuvor touchierte er einen BMW und ein Verkehrszeichen.

Während der Unfallaufnahme übernahm die Feuerwehr Marktbreit mit 15 Helfern verkehrsleitende Maßnahmen. Es entstand ein Schaden von circa 3550 Euro, verletzt wurde niemand.